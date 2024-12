Inflaţia anuală din SUA a accelerat la 2,7% în noiembrie

14:30

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, cu 238 de voturi and #39;pentru and #39;, 4 voturi and #39;contra and #39; şi 4 abţineri, în calitate de for decizional, proiectul de modificare a OUG 32/2004 în sensul menţinerii mecanismului de plafonare a preţurilor la energie şi gaze până în primăvara anului 2025