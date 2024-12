Lloyd’s: O nouă pandemie ar putea cauza pierderi economice de 13.600 miliarde de dolari

20:40

Fostul mercenar Horaţiu Potra, în prezent politician şi apropiat al lui Călin Georgescu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, propunerea procurorilor de arestare preventivă a acestuia fiind respinsă de instanţă. Decizia nu este definitivă. Printre alte restricţii impuse de controlul judiciar, Potra are interdicţia de a depăşi limita teritorială a judeţului […]