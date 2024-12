Valeriu Iftime a spus câţi bani i-a băgat în buzunar Gigi Becali: „Să-i dea Dumnezeu sănătate”

23:30

Ferrari va furniza motoarele şi cutiile de viteze pentru Cadillac în 2026, an în care americanii vor intra în Formula 1. Echipa italiană furnizează în prezent motoarele pentru Sauber, echipă care va deveni Audi în 2026. Formula 1 revine în luna martie cu sezonul 2025, care va fi transmis în Universul Antena. Ferrari va furniza