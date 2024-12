Andrei Păunescu „joacă tare” în procesul cu Rapid! Probele pe care le-a prezentat în instanţă şi suma uriaşă pe care o cere ca despăgubiri

09:10

România a terminat aventura la Campionatul European de handbal, cu un eşec cu Polonia, 24-29. Chiar dacă a terminat pe locul 11, naţionala noastră a jucat extraodinar în partidele cu Franţa şi Suedia, ţinând cont că am avut o echipă fără vedete şi cu o medie de vârstă scăzută. Finalul de an va mai aduce […]