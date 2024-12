Niciun om nu a mai avut atâția bani în istorie: Averea lui Elon Musk depășește 400 de miliarde de dolari

11:40

Andrea Compagno este la mare căutare după ce a rămas liber de contract. Atacantul italian este dorit de Rapid și CFR Cluj, însă a transmis că nu este interesat să revină în România. "Știu că impresarul are niște discuții acolo sau în alte țări. Cum am zis, nu știu ce o să fie, o să …