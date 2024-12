Horaţiu Potra avea ilegal 3 pistoale, deşi e considerat "pericol public". Călin Georgescu se plânge că e un "plan malefic" de a fi arestat

14:30

Presa internaţională continuă să analizeze scena politică din România. Boardul editorial de la The Guardian atrage atenţia că democraţia a fost în pericol să deraieze, ceea ce a lăsat fără opţiuni bune autorităţile din România. Dar una peste alta, scrie redacţia Guardian care nu se reuneşte sub aceeaşi semnătură decât în mari momente de criză internaţională, Romania a procedat corect trasând o linie roşie pentru Rusia, chiar dacă decizia CCR de a anula alegerile poate să crească şi mai mult susţinerea suveraniştilor pentru următorului scrutin, iar noi am analizat întreaga situaţie cu analistul politic Cristian Pîrvulescu.