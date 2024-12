TOP 10: Oferte eMAG din 12.12.24 (Google Pixel 9 la cel mai bun preț de până acum, televizor TCL cu diagonală mare și recenzii foarte bune, laptop ASUS cu greutate de 1.2 kg, display OLED și preț atractiv etc)

20:50

Uber a lansat oficial în România serviciul Uber for Teens, unul gândit pentru adolescenţii cu vârste cuprinse între 13 şi 17 ani. Noua opțiune Uber for Teens este personalizată pentru a ajuta familiile care au nevoie de transport la cerere. Adolescenții vor putea comanda călătorii Uber sub supravegherea părinților și vor beneficia de opțiuni de [...]