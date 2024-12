Sistemul biometric de trecere a frontierei va fi lansat în UE în 2025. Cine va trebui să-l folosească

23:50

Retailerul german Zalando preia rivalul About You într-o tranzacţie de peste un miliard de euro. Ambele companii au operaţiuni în România. Gigantul european al comerţului online Zalando intenţionează să preia compania rivală About You într-o tranzacţie care evaluează competitorul mai mic la 1,13 miliarde de euro, au anunţat miercuri cele două companii, marcând un nou … The post Zalando preia rivalul About You într-o tranzacție de peste un miliard de euro appeared first on spotmedia.ro.