09:00

Nu vine războiul. Ministerul Apărării Naționale avertizează că pe rețelele de socializare circulă mai multe imagini de la parada de 1 Decembrie de la București pentru a induce ideea falsă că autoritățile române au început să se pregătească de conflict cu Rusia. Nu vine războiul. Imagini false, distribuite pe Tik Tok Ministerul Apărării Naționale a […]