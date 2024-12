Indicele Nasdaq sparge noi recorduri: creștere impresionantă după publicarea datelor despre inflația SUA

02:40

Deși s-au făcut progrese în ultimii ani, unul din cinci copii sub 5 ani nu are nașterea înregistrată oficial, rămânând practic invizibil pentru autoritățile din țara sa. În plus, alte 50 de milioane de copii, deși au nașterea înregistrată, nu dețin un certificat, arată UNICEF. Citește mai departe...