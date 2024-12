Proprietarii Prems, „teste urbanistice” pentru vechea fabrică de lângă mall-ul Coresi. Ce s-ar putea construi pe respectivul teren

10:50

Farmaciile Help Net oferă gratuit serviciul de vaccinare împotriva gripei sezoniere în 40 de unități din țară. În plin sezon de gripă, rețeaua Help Net dispune de stocuri suficiente de vaccin. Un pacient care dorește să fie vaccinat în farmacie are nevoie de o prescripție medicală de la un medic, în baza căreia va putea [...]