Fosta presedinta a Argentinei, Cristina de Kirchner, a preluat conducerea partidului peronist, care se opune politicilor actualului sef de stat, Javier Milei

Intr-un apel publicat pe pagina sa oficiala de Facebook, Grupul pentru Dialog Social solicita tuturor partidelor pro-europene sa sustina un candidat unic la presedintia Romaniei, „avand in vedere criza politica fara precedent declansata de imixtiunea Rusiei in alegerile prezidentiale”. Apelul GDS se adreseaza atat partidelor pro-europene intrate in Parlament in urma alegerilor recente (Partidul Social...