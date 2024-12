S-a negociat: câte ministere va avea fiecare partid

04:50

Casa Auto Iași, în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, are plăcerea de a anunța evenimentul final al seriei culturale organizate împreună, care va avea loc astăzi, 6 decembrie, începând cu ora 18:00, în cadrul noilor showroom-uri Mazda, Opel, Peugeot și Citroën, recent inaugurate pe Calea Chișinăului nr. 23, în complexul Centro. Expoziție [...] The post Casa Auto Iași și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” invită publicul la evenimentul final al unei serii culturale remarcabile first appeared on IasiTV Life.