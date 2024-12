Actualizare METEO | Scăpăm de ploaie în București, vremea e prietenoasă azi, dar mâine (vineri 13) nu prea. ANM a emis prognoza specială pentru Capitală

11:50

Acum câteva zile am „trădat” STB-ul și am mers pentru prima oară cu un BlackCab. N-am câștigat la Loto: am participat la un eveniment, iar organizatorii le-au trimis invitaților mașini elegante, pentru a ajunge la […] Articolul Cum a reușit un necunoscut dintr-o țară îndepărtată să devină omul-poveste dintr-un București cu trafic infernal apare prima dată în B365.