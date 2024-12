Frăția PSD-AUR din Consiliul Județean Suceava. Cele două partide și-au împărțit locurile în comisii și în consiliile de administrație

10:00

Aproximativ 4.000 de copii din județul Suceava primesc în această perioadă cadouri în cadrul ”Convoiului Crăciunului pentru copiii mai puțin norocoși – Dăruiește pentru un zîmbet”. Cadoruile sînt oferite de copii din România și Danemarca prin intermediul părinților lor care sînt membri ai Mesei Rotunde 4, Clubului 41 Suceava numărul 6, Round Table, Old Tablers, […] Articolul Cadouri pentru 4.000 de copii din județul Suceava, din partea unor asociații din Danemarca și România. Cadourile sînt făcute de copiii membrilor respectivelor asociații. George Petrescu: Am colecționat pentru un an întreg zîmbete minunate, relaxante, reconfortante apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.