Federația Rusă a finanţat cu 69 milioane euro o vastă campanie de propagandă în România și Bulgaria

21:10

O maşină a căzut, luni seară, de la etajul al doilea al părcării de la Mega Mall Bucureşti, în interior... The post Maşină căzută de la etajul al doilea al parcării de la Mega Mall Bucureşti / Un tânăr de 20 de ani, fără permis, a fost rănit first appeared on Main News.