„Să nu ne întâlnim cu ei!” Adrian Mutu, verdict înainte de tragerea la sorţi! Ce grupă a ales pentru România

21:20

Briana Vasile a făcut karting, tenis, gimnastică şi baschet, dar şi-a găsit bucuria de a câştiga cupe şi medalii la echitaţie. Briana e campioana care nu poate să trăiască departe de caii ei. Briana Vasile face de patru ani echitaţie şi are patru cai pe care concurează şi se antrenează. Ea s-a îndrăgostit de echitaţie […] The post Briana Vasile a făcut karting, tenis, gimastică şi baschet, dar a devenit campioană la echitaţie appeared first on Antena Sport.