Elias Charalambous, cuvinte uriaşe după Hoffenheim – FCSB 0-0: „Aceşti jucători nu au limite!”

12:10

Cea mai așteptată confruntare din Gala RXF a fost cea dintre Yamato Zaharia şi Ovidiu Neveu. Cei doi s-au duelat în cușcă miercuri, 11 decembrie 2024, și au oferit un adevărat spectacol. Zaharia şi-a învins adversarul, iar finalul partidei a fost extrem de controversat. Nu este prima oară când Yamato Zaharia şi Ovidiu Neveu se […] The post Haos în cea mai aşteptată gală RXF! Ovidiu Neveu l-a imitat pe Mike Tyson şi l-a muşcat de ureche pe Yamato Zaharia appeared first on Antena Sport.