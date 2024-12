Oamenii de știință au descoperit o nouă țintă promițătoare pentru antidepresive, în intestin. Cine se pretează cel mai bine la un astfel de tratament

10:00

Miniştrii de Interne din Uniunea Europeană vor lua joi decizia aderării depline la spaţiul Schengen a României şi Bulgariei şi vor stabili de la ce dată se vor desfiinţa controalele la graniţele terestre, după ce Austria şi Olanda au fost de acord să-şi ridice veto-ul la care au recurs în această privinţă în ultimii doi … The post Consiliul JAI stabilește azi data aderării României și Bulgariei la Schengen cu granițele terestre appeared first on spotmedia.ro.