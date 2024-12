10:00

Spitalul Clinic Colentina a anunţat că, începând de marţi, temporar nu se vor mai face internări în patru secţii şi două compartimente, ca urmare a faptului că unitatea medicală aşteaptă eliberarea unei noi autorizaţii de funcţionare din partea Direcţiei de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti. Potrivit unui comunicat remis luni și citat de Agerpres, este […] The post Spitalul Colentina suspendă internările, pentru că nu mai are autorizație de funcționare appeared first on Buletin de București.