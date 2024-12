„E fenomen!” Mihai Stoica, dat pe spate de un jucător de la FCSB după 0-0 cu Hoffenheim!

13:00

Rapid va face un singur transfer în perioada de mercato din iarnă. Marius are un singur nume pe "lista de Crăciun": Denis Ciobotariu, fundașul central în vârstă de 26 de ani al celor de la Sepsi. Giuleştenii speră ca afacerea să se realizeze cel târziu până în primele zile ale anului 2025. Astfel, fotbalistul crescut […]