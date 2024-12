Porumbul crește încet, dar sigur! Cu cât se vinde marfa în Portul Constanța

05:00

Proiectul COM, finanțat prin programul Erasmus+, abordează una dintre cele mai mari provocări de mediu: gestionarea deșeurilor organice. Prin educație captivantă, instruire practică și utilizarea jocurilor, proiectul urmărește să inspire schimbări comportamentale durabile în rândul elevilor, părinților și profesorilor. Un element central al proiectului este realizarea jocului online „Organic Waste and Circularity in My Community”, […]