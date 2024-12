China şi-a retras navele de război desfăşurate în jurul Taiwanului

00:00

Subscrierile in oferta de titluri de stat Fidelis au depasit pragul de 100 milioane de euro, dupa patru zile de la inceputul operatiunii de piata, conform calculelor noastre pe baza datelor platformei unei case de brokeraj. Oferta, ce a debutat la inceputul acestei saptamani si se va incheia in data de 18 decembrie, este croita in sase transe, patru in lei si doua in euro. Pana ieri in jurul ore...