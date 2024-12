Li Tie, fostul selecţioner al Chinei, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare

17:20

Zeljko Kopic a transmis un mesaj categoric despre viitorul său la Dinamo. Antrenorul croat a transmis că nu depinde doar de el o eventuală prelungire a contractului. Zeljko Kopic mai are contract cu Dinamo până la finalul sezonului. În ultima perioadă, au existat zvonuri conform cărora antrenorul croat ar urma să-şi prelungească înţelegerea pe încă […] The post „Asta a fost tot ce a contat!” Zeljko Kopic, mesaj categoric despre viitorul lui la Dinamo! Anunţ despre ofertele primite appeared first on Antena Sport.