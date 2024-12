Neymar a anunţat că vrea să joace la World Cup 2026: „Cupa Mondială reprezintă un obiectiv pentru toţi jucătorii”

17:20

Eddie Jordan, fost proprietar de echipă în Formula 1, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o formă „agresivă" de cancer în acest an: cancer la vezica urinară şi la prostată, care s-a extins la coloană şi pelvis, relatează The Guardian. Bărbatul în vârstă de 76 de ani, care a avut propria sa echipă între