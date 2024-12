BNR: Datoria externă totală a României a crescut în primele zece luni cu peste 18 miliarde euro

11:00

Cinci zile, sute de experiențe muzicale unice: Electric Castle anunță primul val de artiști confirmați pentru 2025. Justin Timberlake, Queens of The Stone Age, Justice, Bicep, Shaggy și Netsky b2b NGHTMRE deschid afișul festivalului. Abonamentele pentru ediția ce va avea loc între 16 și 20 iulie sunt disponibile, în număr limitat, pe site-ul oficial. Muzică […] The post De neratat la Electric Castle 2025: Justin Timberlake, Queens of The Stone Age, Justice, Bicep și mulți alți artiști appeared first on ViaClujTV.