Pachete de sărbători, pentru toți elevii de la Salcea. Primarul a anunțat că pînă la finele anului va oferi și stimulentul pentru nou-născuți

Cei aproximativ 1.600 de preșcolari și școlari de la Salcea vor primi și în acest an de la bugetul local al Primăriei Salcea un pachet consistent cu dulciuri și fructe. Este al cincilea an consecutiv în care toți elevii primesc aceste pachete de sărbători. La început de an școlar, elevii primesc rechizite. Din programul de […] Articolul Pachete de sărbători, pentru toți elevii de la Salcea. Primarul a anunțat că pînă la finele anului va oferi și stimulentul pentru nou-născuți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Radio Top Suceava