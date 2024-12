Amintiri dureroase pentru Mircea Lucescu: România – Austria 4-0, ultimul meci ca selecţioner, în primul mandat

18:40

Fanii FCSB-ului au luat co asalt casele de bilete de la stadionul celor de la Hoffenheim și promit o atmosferă de senzație la partida din Europa League. Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a spus că își dorește ca pe stadion să fie în jur de 10.000 de fani, la ora meciului. Partida dintre Hoffenheim și […]