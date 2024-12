Maraton la Chișinău. Vedeți lista străzilor închise

13:00

Copou Garden Residence îți oferă mai mult decât un simplu apartament. Imaginează-ți un loc unde poți să locuiești, să te relaxezi și să te bucuri de toate facilitățile unui oraș modern, într-un cadru natural, liniștit…(pauza) .o oază de verde în inima orașului. Cu o suprafață de 20.000 mp, grădina noastră este unică în Iași. Proiectată [...] The post Copou Garden Residence- mai mult decât o casă, un stil de viață first appeared on IasiTV Life.