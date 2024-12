Bărbat de 65 de ani, spulberat mortal la Coşoveni de un şofer de 19 ani

19:40

Cine aruncă pe fereastră artificii şi petarde de revelion riscă dosar penal. Legea interzice folosirea obiectelor pirotehnice în zonele cu locuinţe şi în cele aglomerate. În plus, petardele au rănit zeci de copii şi adulţi la sfârşitul anului trecut, iar fenomenul ia amploare an de an. Autorităţile au început controale, pentru că obiectele periculoase se vând clandestin în toate pieţele.