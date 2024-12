Programul României în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026: Debutăm pe teren propriu

16:20

17 specialiști în sustenabilitate și ESG au discutat, pe 5 decembrie 2024, la București, despre ce pot face companiile pentru a genera impact pozitiv, în timp ce răspund cerințelor legislative și așteptărilor tot mai mari ale stakeholderilor. Conferința „POSITIVE BUSINESS – a talk about ESG, sustainability and positive impact in business", organizată de BusinessMark, a … The post Positive Business – a talk about ESG, sustainability and positive impact in business 2024 – principalele concluzii: „La nivel de companie, ESG ar trebui să însemne reduceri de costuri, să nu mai facem risipă și să conservăm sustenabilitatea business-ului pe 5-10 ani"