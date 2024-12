Bank of America şi Goldman Sachs vor dona sume de bani comitetului inaugural al lui Trump

18:15

La finalul fiecărui an este bine să tragem o concluzie, nu de alta, dar evenimentele din jurul nostru sunt atât de multe şi se succed atât de rapid, încât uităm ce s-a întâmplat într-un an. An de an, la Business Magazin încheiem anul cu personalitatea anului, care poate fi un om, un eveniment, o tranzacţie, ceva total neaşteptat, care a avut un impact major în anul respectiv. Dacă dau puţin timpul înapoi, în 2017 am acordat titlul de personalitatea anului „căpşunarilor” – un termen care este dep...