BBC depune plângere la Apple în legătură cu ştiri false generate de AI şi care îi sunt atribuite

Horaţiu Potra a declarat, vineri, la ieşirea din sediul Tribunalului Prahova, că nu a discutat cu fostul candidat independent la prezidenţiale, Călin Georgescu, ci "cu securitatea" acestuia, notează Agerpres. "Nu am discutat cu domnul Călin Georgescu, am discutat cu securitatea domnului Călin Georgescu", a spus Potra, răspunzând unor întrebări ale jurnaliştilor.