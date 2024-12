Ce cotă are România la câștigarea grupei din preliminariile World Cup 2026! Analiza specialiștilor

17:20

Gigi Becali şi-a făcut toate calculele şi a anunţat care este următorul obiectiv al FCSB-ului, după ce echipa a remizat cu Hoffenheim, în Europa League. Patronul campioanei îşi doreşte ca echipa sa să prindă direct optimile, în vederea obţineriii unui coeficient mai bun pentru sezonul următor. FCSB are şanse uriaşe să se califice în play-off-ul […]