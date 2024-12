Cine va arbitra Farul – FCSB! Centralul l-a scos din sărite pe Mihai Stoica în sezonul trecut: „Nu credeam că mai pot vedea așa ceva!”

18:30

Pep Guardiola trece prin ceam mai neagră perioadă a sa de când este antrenor la Manchester City. Catalanul în vârstă de 53 de ani antrenează formația de pe Etihad din 2016, iar recent şi-a prelungit contractul până în 2027. Manchester City trece printr-o adevărată criză, după ce a fost învinsă de trei ori consecutiv în […] The post „Sunt trist. Nu știu ce se va întâmpla” Pep Guardiola a spus care este adevărata problemă de la Manchester City appeared first on Antena Sport.