U Cluj – Petrolul Ploieşti LIVE TEXT (20:00). „Şepcile roşii” caută revenirea pe primul loc din Liga 1. Echipele probabile

Alex Albon şi Lily Muni He formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din paddock-ul Formulei 1. Pilotul Williams şi jucătoarea profesionistă s-au întâlnit în 2019. Povestea dintre cei doi a început atunci când thailandezul a început să cocheteze cu golful, iar Lily se uita la celebrul serial de pe Netflix Drive to Survive.