Consiliul Local al Sectorului 1 șterge 77 milioane de lei din impozitele neplătite de către cetățeni și firme. Cine sunt beneficiarii

15:50

În răspunsul Primăriei Sector 4 privitor la taxa de 540 de lei pentru cetăţenii care au maşini, dar nu şi loc de parcare se vorbeşte de „posibilitatea accesării parcajelor publice ori a spațiilor similare acestora” şi despre o „facilitate” care le scoate mai puţini bani din buzunar. În schimb, nu sunt lămurite întrebările care vin […] The post Răspunsul Primăriei Sector 4 dat celor 115.000 şoferi afectaţi de taxa de 540 lei pentru parcare. Edilii vorbesc de o „facilitate” appeared first on Buletin de București.