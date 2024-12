„Este o tragedie” Verdictul dat de Dorinel Munteanu după Oţelul – UTA 1-1. Gălățenii nu au mai câștigat pe teren propriu din august

21:40

Echipa de Formula 1 RB, deţinută de Red Bull, va concura în sezonul următor sub numele de Racing Bulls, conform listei oficiale de înscrieri pe care a publicat-o vineri FIA, relatează Reuters. Fosta echipă AlphaTauri, Scuderia Toro Rosso şi Minardi a început sezonul 2024 cu numele de Visa Cash App RB – prescurtat la VCARB