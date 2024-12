Consiliul Local Roman a aprobat o asociere cu CJ Neamț

06:30

PRIMARIA COMUNEI POIANA TEIULUI-NEAMT ORGANIZEAZA: Licitatia publica deschisa cu preselectie si oferta scrisa in plic inchis , in vederea vanzarii masei lemnoase pe picior ce va avea loc in data de 13.01.2025 ora 900 la sediul Primariei Poiana Teiului Organizatorul licitatiei: Comuna Poiana Teiului, Neamt Data desfasurarii si ora inceperii licitatiei: […] Articolul LICITATIE apare prima dată în Monitorul de Neamț.