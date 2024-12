Cui i-a dedicat Ștefan Baiaram golul din Universitatea Craiova – Sepsi 2-1! A recunoscut totul, la interviu

23:10

Ilie Dumitrescu a reacţionat, imediat după ce s-a stabilit programul României din preliminariile World Cup 2026. Fostul internaţional consideră că „tricolorii” trebuie să obţină maximum de puncte, din primele două meciuri, care se vor disputa în luna martie. România a avut noroc la tragerea la sorţi şi va împărţu Grupa H cu Austria, Bosnia, Cipru […] The post „E important!” Verdictul dat imediat după ce s-a stabilit programul României, din preliminariile World Cup 2026! Obiectivul fixat pentru „tricolori” appeared first on Antena Sport.