Sărbătorile lui Ovidiu Ioanițoaia, stricate de un oltean aprig

15:40

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul privind convocarea noului Parlament al României, informează Administraţia Prezidenţială. Noul Parlament se va reuni astfel pe 20 decembrie, la ora 14,00. Românii şi-au ales reprezentanţii în noul Legislativ […] The post Iohannis sună adunarea în Parlamentul României appeared first on IMPACT.ro.