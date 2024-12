USR cere datele „reale” despre buget și promisiunile făcute CE pentru reducerea deficitului: Vrem reforme, nu cârpeli!

18:30

Preşedintele francez Emmanuel Macron l-a numit vineri prim-ministru pe aliatul său centrist Francois Bayrou, după consultări dificile pentru găsirea unui succesor al lui Michel Barnier, înlăturat săptămâna trecută în urma unei moţiuni de cenzură considerate istorice, informează AFP, citând preşedinţia franceză. „Preşedintele Republicii l-a numit pe Francois Bayrou prim-ministru şi l-a însărcinat să formeze un …