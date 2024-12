Primăria Capitalei propune prelungirea dreptului de parcare gratuită pentru hibride

16:10

Agenția Națională de Integritate (ANI) a câștigat definitiv procesul cu fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand (USR). Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins, miercuri, recursul făcut de Clotilde Armand în procesul cu ANI. Instituția care verifică integritatea instituțiilor și politicienilor din România a acuzat-o în 2022 pe Clotilde Armand de incompatibilitate […]