„Se discută la TAS” Anunţul lui Mircea Lucescu despre primul meci al României din preliminariile World Cup 2026

Dinamo a urcat pe primul loc în clasamentul Ligii 1 după asediul din poarta ieșenilor de pe "Arcul de Triumf"! Formația din Ștefan cel Mare s-a impus categoric în fața celor de la Poli Ia.i, scor 2-0. Trei dintre golurile marcate de alb-roșii au fost anulate, toate pe motiv de off-said. Singura ocazie notabilă a […] „Ne amăgim" Mihai Bordeianu, un car de nervi după Dinamo – Poli Iaşi 2-0. „Nu e ok un an în prima ligă, unul în Liga 2"