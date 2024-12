Realitatea Plus și-a triplat audiența, dar a pierdut aproape 90% dintre firmele care își fac publicitate | HotNews

17:20

După nenumărate tergiversări, Realitatea Plus pune în aplicare o sancţiune cu suspendarea emisiei timp de 10 minute, pe care CNA i-a aplicat-o în urmă cu mai bine de un an şi jumătate în urmă, informează Paginademedia.ro. Potrivit sursei citate, este pentru prima dată în istoria televiziunii când o astfel de sancţiune este aplicată de o […] Articolul Realitatea Plus se victimizează pentru că trebuie să pună în aplicare o decizie a CNA de suspendare a emisiei, dată acum 1 an și 7 luni apare prima dată în PRESShub.