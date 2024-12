Ambasada Rusiei la București acuză MApN de minciună, Ministerul Apărării respinge acuzațiile

20:10

Șeful mercenarilor lui Georgescu, Horațiu Potra, pregătea violențe în București și diversiuni, cu ajutorul Clanului Ciurarilor, arată referatul de punere sub control judiciar a lui Potra. Citește și: Un an de la ultima cerere de plată depusă de România în cadrul PNRR, care n-a fost aprobată nici azi. Celelalte cereri de plată depuse în decembrie 2023, aprobate Potra pregătea violențe în București și diversiuni Ce arată judecătorul, în decizia de a-l ține pe Horațiu Potra sub control judiciar: Neolegionarii se antrenau să atace jandarmi În referat se mai arată că: „Eugen Ionuț Sechila, beneficiind de suportul unor foști legionari, s-a implicat Articolul Șeful mercenarilor lui Georgescu, Horațiu Potra, pregătea violențe în București și diversiuni, cu ajutorul Clanului Ciurarilor – referat punere sub control judiciar apare prima dată în defapt.ro.