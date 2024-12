Ce notă a primit Andrei Rațiu, după ce a fost titular în Rayo – Real Madrid 3-3! Verdictul specialiștilor despre prestația românului

11:40

România și-a aflat adversarele din preliminariile World Cup 2026 și specialiștii au stabilit deja cotele pentru câștigarea Grupei H, grupă pe care "tricolorii" o împart cu Austria, Bosnia, Cipru și San Marino. România a câștigat trei grupe consecutiv, în preliminariile EURO 2024, la turneul final din Germania, și în Liga Națiunilor. „Tricolorii" au nevoie să […]