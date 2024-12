Dorit de FCSB, Vladislav Blănuță anunță echipa pentru care vrea să joace în 2025

20:30

Garda Naţională de Mediu a dat amenzi de peste 1,1 milioane de lei, în urma unui control privind calitatea aerului în Bucureşti şi Ilfov. Odată cu intrarea în sezonul rece, principalii indicatori ai calităţii aerului din Bucureşti şi împrejurimi au înregistrat depăşiri ale valorilor limită admise, înregistrate de staţiile din reţeaua RNMCA. Potrivit inspectorilor de …