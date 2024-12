„Rânduire”

16:50

O reţea extrem de bine pusă la punct a făcut fraudă cu terenuri în valoare de 13.7 milioane de euro, aflate în ceea ce procurorii antimafia numesc „zone strategice" din Capitală şi din judeţul Ilfov. Şaisprezece persoane, din această reţea care totaliza mai bine de 40 de inşi, au fost reţinute şi urmează să fie […]