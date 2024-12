Sarah Jessica Parker, desemnată ca membră a juriului Premiilor Booker de anul viitor

Actrița Sarah Jessica Parker, cunoscută mai ales pentru rolul emblematic al lui Carrie Bradshaw din serialul Sex and the City, are acum un nou rol: cel de jurat al Premiilor Booker de anul viitor, potrivit The Guardian.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro